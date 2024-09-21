Новые путепроводы вблизи трех ж/д станций в Красногорске построят к декабрю

Рядом с железнодорожными станциями «МЦД-2», «Аникеевка» и «Опалиха» в городском округе Красногорск возводят путепроводы. Монолитные работы в «Аникеевке» завершили на 90%.

По словам старшего прораба компании-подрядчика Павла Горохова, на станции «Аникеевка» бетонные работы закончили на 90%. Здесь осталось установить одну опору.

«Основная задача сейчас — это работы по металлической части путепровода. Непосредственно над железнодорожными путями они начнутся 19 сентября, это будет монтаж укрупненного блока опор пять и шесть», — рассказал он.

Строители обустраивают пролеты и подпорные стенки путепровода на станции «Опалиха». Также там проводят инженерные коммуникации. Рабочие привезли на стройплощадку песок для насыпи, которая обеспечит подход к существующему путепроводу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».