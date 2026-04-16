Новые пункты сбора текстиля откроют в Истре

С начала 2026 года заключили четыре новых соглашения на установку специализированных контейнеров в Истре. Это не только шаг к импортозамещению и созданию сортировочных пунктов, но и реальная возможность для жителей дать старым вещам вторую жизнь, разгрузив мусорные контейнеры.

Новые пункты появятся на улицах города до конца весны. А пока жители муниципалитета могут воспользоваться другими, всего в округе установлен 21 бокс. В Истре они распложены на улицах 9-й Гвардейской Дивизии, дом 38, Воскресенская площадь, дом 3, Рабочая, дом 1а, площадь Революции, дом 1а, Советская, дом 21, Ленина, дом 4б, ЭХ Большевик, дом 1 и Ленина, дом 5, корпус 2.

В Дедовске пункты находятся по следующим адресам: Панфилова, дом 44, Больничная, дом 1, Ногина, дом 4, Войкова, дом 15 и Гагарина, дом 5а. Еще два установлены в Снегирях на улице Мира, дом 14, и улице Ленина, дом 47, в Павловской Слободе на Луначарского, 10, в деревне Черная на Европейская, 59, в Северном на Вишневой 34, в Курсакове у второго дома, в Вельяминове у дома № 48 и в Рождествене на Полевой, 1.

В ближайшее время еще один бокс установят в деревне Павловское.

В пункты приема текстиля обычно сдают чистую и сухую одежду, домашний текстиль и некоторые другие текстильные изделия. Перед сдачей вещи необходимо постирать и высушить, также рекомендуется упаковывать их в отдельные пакеты и плотно завязывать, чтобы они не рассыпались во время транспортировки.