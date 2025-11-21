Новые противоскоростные валы установили на Сосновой улице в Одинцове

Дорожные службы из Одинцова в 8-м микрорайоне города провели работы по обновлению дорожной обстановки на Сосновой улице. Старые искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские» — демонтировали у домов № 20 и № 30. Вместо них на участке установили две новые широкие инженерно-дорожные неровности, которые объединили с пешеходными переходами.

Стоит отметить, что на этот участок важен: в часы пик люди спешат из 9-го микрорайона к станции Московского центрального диаметра либо возвращаются домой. Именно поэтому приняли решение обеспечить безопасный переход через улицу Сосновую, по которой в направлении Восточной и Южной промышленных зон города движутся грузовики и другой транспорт.

Главная цель подобных конструкций — повысить безопасность на участках с активным движением рядом с пешеходными переходами. Они помогают замедлять транспорт и снижать риск конфликтов между водителями и пешеходами, делая переходы более заметными и предсказуемыми для всех участников движения.