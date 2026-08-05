Новые противопожарные полосы подготовят в лесах Серпухова

Специалисты филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» начали планирование работ по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 2027 год. В следующем сезоне специалисты обустроят новые противопожарные полосы, обновят инфраструктуру и продолжат профилактические мероприятия.

В ходе патрулирования лесных территорий специалисты определяют участки, где потребуется устройство и прочистка минерализованных противопожарных полос. Эти меры помогают снизить риск распространения огня при возникновении природных пожаров.

«Плановый объем мероприятий на 2027 год составит: устройство минерализованных полос общей протяженностью 66 км, прочистка 126 км минерализованных полос, установка 29 шлагбаумов, 35 противопожарных аншлагов, обустройство и ремонт 27 мест отдыха», — рассказала инженер по охране и защите леса филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Нина Макушева.

Работы направлены на повышение уровня пожарной безопасности лесных территорий и создание условий для оперативного реагирования в случае возникновения возгораний.