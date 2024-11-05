В агропарке «Сырная долина» в Дмитрове работает предприятие «Сыровар». Оно специализируется на изготовлении твердых сыров и выпускает свыше пяти тысяч тонн продукции ежегодно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025–2026 годах в сырном кластере запустят еще два производства.

«Запустим в сырном кластере еще два производства: в 2025 — „Звезда Подмосковья“ с проектной мощностью 4,5 тысячи тонн продукции в год, а в 2026 — „Продмол“ — восемь тысяч тонн», — отметил губернатор.

Губернатор отметил, что к ведущим производителям сейчас относятся «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитрове, сыроварня «Сыр&Beer» в Королеве, «Хохланд Руссланд» в Раменском, а Истринская сыроварня Олега Сироты активно наращивает объемы производства.