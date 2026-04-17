Казахстан запустит в Подмосковье завод медицинских препаратов

В особой экономической зоне «Дубна» Московской области готовится к запуску новое производство лекарственных средств. Компания «Навифарм» из Казахстана реализует проект, который создаст 200 рабочих мест и привлечет два миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом парламента Республики Казахстан.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в ОЭЗ «Дубна» будут производить препараты для лечения заболеваний глаз, горла, желудочно-кишечного тракта, назальные и ингаляционные средства.

Также была отмечена важность инвестиционных проектов партнерских стран в сфере логистики и складской инфраструктуры. В июне 2024 года на ПМЭФ подписано соглашение о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Проект реализуется при участии России, Казахстана и Китая. Объем инвестиций составит 14 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест — 1500.

Кроме того, Екатерина Зиновьева напомнила о планах построить аналогичный ТЛЦ в Алматинской области Казахстана на площади 75 гектаров с контейнерным терминалом, складами, таможенным терминалом и оптово-розничным центром.