Новые программы допобразования откроют для жителей Можайского округа

С 1 сентября в школах, домах культуры и доме детского творчества начнут работу новые программы дополнительного образования. Среди них — туризм, волонтерство, хор, самбо, балет, авиамоделирование и шахматы.

В школе «Созвездие Вента» открываются сразу четыре направления: туристический клуб «Мир путешествий» с походами и краеведческими выездами, волонтерский отряд, хор «Созвездие» с классическим и народным репертуаром, а также секция самбо.

В доме культуры деревни Клементьево для детей от пяти лет открывается студия классического балета «Искорки» под руководством солистки Большого театра Ксении Аббазовой. Для взрослых в центральном культурно-досуговом центре запускают группу «Балет для всех» — без специальной подготовки, с упором на осанку и пластику. Для детей постарше будет доступна бесплатная группа «Фуэте».

Кроме того, в разных территориальных отделах центра жители смогут заняться резьбой по дереву, стать участниками фотостудии, мастерских живописи, студии барабанщиков и фольклорных ансамблей «Росы», «Росинка» и «Зоренька».

В доме детского творчества в Можайске появятся два новых направления: кружок авиамоделирования и шахматный клуб. Выбор направлений учитывает запросы семей: туризм и краеведение — для знакомства с родным краем, волонтерство, хор и балет — для эмоционального интеллекта, спорт — для дисциплины, авиамоделирование и шахматы — для инженерного и интеллектуального творчества.

Записаться можно через портал государственных услуг или на едином портале. 29 августа в 12:00 в культурно-досуговом центре округа пройдет День открытых дверей, где можно будет лично пообщаться с педагогами и подать заявку.