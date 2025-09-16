Новые программы допобразования для детей запустили в Лосино-Петровском

Центр детского творчества реорганизовали в Лосино-Петровском. Все кружки снова готовы принимать своих воспитанников, но уже по другим адресам.

Учреждение присоединили к Детской школе искусств имени И. Ф. Обликина. К примеру, в доме № 15 на улице Строителей уже стартовали занятия по рисованию, лепке и пению. Также здесь работают театральное, эстрадное, художественное и фольклорное отделения.

В доме № 8 на улице Чехова и доме № 12 на Октябрьской улице действуют кружки военно-патриотического, естественнонаучного и технического профилей. В доме № 3 на улице 7-го Ноября открыты секции физкультурно-спортивно направленности.

Заниматься в кружках можно бесплатно. Дополнительная информация есть у специалистов отдела образования управления социальной сферы администрации по телефону: +7 (496) 567-43-79.