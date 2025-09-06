Новые профильные классы открыли в областном физико-математическом лицее в Дубне

В Московском физико-математическом лицее имени академика Владимира Кадышевского городского округа Дубна уже с пятых классов реализуют новые образовательные программы. В этом году там открыли математические и инженерные физико-химические классы.

Как рассказала заместитель директора лицея Марина Прокошина, математические классы появятся в параллелях 5-х, 7-х и 10-х классов.

«Обучение в них позволит ребятам не только осваивать математику на углубленном уровне, но и участвовать в других региональных проектах, в том числе в проектах физтех-лицея имени Капицы», — пояснила Марина Прокошина.

Она также добавила, что нововведение реализовали в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья».

Еще один новый профиль ждет учащихся 10-х классов — инженерный физико-химический. Он появился благодаря пилотному проекту «Развитие естественно-научного образования в Подмосковье». Также третий год в лицее реализуют программу «Предпрофессиональные классы», по которой для десятиклассников организуют дополнительные занятия IT-профиля.

Помимо этого, начался набор в группы по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников 5-6-х классов по 3D-моделированию. Директор Московского физико-математического лицея имени академика Владимира Кадышевского отметил, что выпускники 2025 года показали высокие результаты.

«Я перечислю только несколько цифр. В топ-30 вузов России поступило более половины наших детей — в МГУ, Бауманский университет, МФТИ, Финансовый университет», — добавил он.