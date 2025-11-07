Новые проекционные пешеходные переходы обустроили в Лобне

Реализация комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры и снижению аварийности в городе продолжается в городском округе. Для повышения безопасности дорожного движения оборудовали семь проекционных пешеходных переходов.

Четыре объекта расположены на дорогах местного значения возле Центрального парка и школ № 2, № 3 и № 8, еще три — на региональных трассах: улицах Аэропортовской и Краснополянской, Букинском шоссе.

Современное оборудование, размещенное над переходом, создает яркое световое изображение пешеходной «зебры» с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна. Благодаря ей водители могут лучше видеть пешеходов в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Важно, что технология не заменяет традиционную разметку, а дублирует ее.