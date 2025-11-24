Новые проекторы установили на 4 пешеходных переходах в Серпухове

Модернизация пешеходных переходов продолжается в городском округе для снижения аварийности и обеспечения безопасности жителей. Особое внимание уделяют участкам, расположенным вблизи образовательных и социальных объектов.

Современные проекторы с подсветкой установили на улицах Тяговая, 10, Горького, 8, Захаркина, 5, и Космонавтов, около детского сада № 32.

Всего с начала года в городском округе появились 12 проекторов пешеходных переходов.

Современное оборудование, размещенное над переходом, создает яркое световое изображение пешеходной «зебры» с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна. Благодаря ей водители могут лучше видеть пешеходов в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Важно, что технология не заменяет традиционную разметку, а дублирует ее.