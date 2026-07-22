Новые пригородные маршруты до метро запустят в Химках

С 25 июля в Химках запустят новые пригородные маршруты от Путилково до станций метро «Сходненская» и «Планерная». На линию выйдут маршруты № 1280, № 1288, № 1696 и № 1699.

Прежние областные маршруты № 1288 и 1288п прекратят работу.

«Новые маршруты — это не просто дополнительные автобусы на линии, а часть системной работы по созданию удобной транспортной среды. Важно, что при обновлении сети сохраняются льготы и предлагаются понятные тарифные решения, которые учитывают интересы разных групп пассажиров», — отметил депутат Химок Александр Васильев.

Стоимость проезда: по карте «Тройка» — от 71 рубля, по банковской карте — от 76 рублей. На маршрутах № 1280, № 1288 и № 1696 действует зональный тариф: карту нужно прикладывать при входе и при выходе. На маршруте № 1699 тариф фиксированный — карту прикладывают только при посадке. Карта «Стрелка» на новых маршрутах не принимается. При этом пассажиры смогут пользоваться абонементами «Единый» пригородной зоны, а также льготным проездом по картам москвича и жителя Московской области.