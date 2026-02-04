Новые предприятия в Подмосковье создали 2,8 тысячи рабочих мест в января

Подмосковный Центр содействия строительству подвел итоги января. За месяц в регионе ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Там создали 2,8 тысячи рабочих мест, а объем инвестиций в экономику региона превысил 16 миллионов рублей.

В январе Центр выдал 174 разрешения на строительство нежилых объектов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров с объемом инвестиций более 24 миллионов рублей и 3,2 тысячи рабочих мест.

Одним из главных проектов месяца стал логистический хаб «Ориентир Запад» в Истре. Там смогут получить работу почти пять тысяч человек. Так же в Наро-Фоминске запустили завод стеклопакетов, а в Лобне открыли новую гостиницу.