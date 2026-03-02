Новые правила техобслуживания газового оборудования в Подмосковье с 2026 года

С 1 марта 2026 года в Московской области вступят в силу изменения в законодательстве о безопасном использовании газа. Теперь техническое обслуживание смогут проводить только газораспределительные организации, отвечающие за транспортировку природного газа в многоквартирные и жилые дома или обслуживающие подводящие газораспределительные сети. В числе таких организаций — АО «Мособлгаз».

Собственникам индивидуальных жилых домов в Подмосковье необходимо перезаключить действующие договоры на техобслуживание своего внутридомового газового оборудования с газораспределительной организацией региона до 31 декабря 2026 года. Это нужно для обеспечения бесперебойности оказания услуги по поставке газа.

Ремонт газового оборудования, расположенного внутри квартиры или частного дома, могут осуществлять иные специализированные организации. Об этом собственнику необходимо уведомить АО «Мособлгаз» через [Личный кабинет клиента](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/auth/login), написав в раздел «Обращение». Уведомление нужно направить не позднее, чем за одни сутки до начала работ по ремонту другой организацией, а в отопительный период — не позднее чем за 6 часов до начала работ.

Изменения распространяются на: * внутридомовое газовое оборудование в многоквартирных домах (стояки, краны на этажах и т. п.); * внутриквартирное газовое оборудование (плиты, котлы, колонки, счетчики в квартирах); * газовое оборудование в индивидуальных жилых домах.

Появились новые основания для приостановки подачи газа: * отклонение от нормы параметров работы дымового и вентиляционного каналов, подтвержденное актом; * отказ в допуске работников АО «Мособлгаз» для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования; * самовольная замена, установка, монтаж газопроводов или газового оборудования; * самовольное переустройство систем вентиляции и дымоудаления, а также помещения, где расположено газовое оборудование; * истечение у гибкой газовой подводки срока эксплуатации, установленного изготовителем; * отрицательный результат контрольной опрессовки внутридомового газопровода.

Тарифы на техническое обслуживание, установку и замену газового оборудования будет утверждать Комитет по ценам и тарифам Московской области на основании методики, утвержденной ФАС России.