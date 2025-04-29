Новые правила содержания сельхозптиц введут в Подмосковье

С первого сентября в России вступят в силу новые ветеринарные правила содержания сельскохозяйственной птицы. Они коснутся как крупных, так и частных хозяйств, но основные требования направлены на промышленные предприятия.

Ключевое изменение — запрет свободного выгула птицы на крупных фермах. Там будут разрешены только изолированные площадки — солярии, защищенные от диких животных и оборудованные лазами для входа и выхода. Исключение сделано для гусей и уток.

Пастбищное содержание допускается, но такие площадки должны быть огорожены. Это особенно важно для хозяйств, производящих органическую продукцию.

По новым нормам, птицефабрики обязаны оборудовать дезинфекционные барьеры на въездах, а сотрудникам запрещено перемещаться между цехами без обработки спецодежды. Все это позволит исключить возможность заноса инфекции.

Кроме того, инкубаторы должны находиться более чем в 300 метрах от основных помещений, а сотрудники должны уделять особое внимание соблюдению чистоты.

Хранить помет для удобрений разрешено не ближе 300 метров от птичников. Дважды в год помещения будут обрабатывать от вредителей. На территории разрешено держать только сторожевых собак, соколов и ястребов для охраны территории.

В Минсельхозпроде Подмосковья заявили, что новые правила помогут снизить риски заболеваний и повысить безопасность продукции.