Новые правила работы торговых киосков на частной земле ввели в Подмосковье

Закон о включении нестационарных торговых объектов на частной земле в схему размещения приняли в Мособлдуме. Ранее эту процедуру проходили только киоски и павильоны на государственных территориях. Изменения вступят в силу в сентябре.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, согласно изменениям в федеральном законодательстве, регионы получили право самостоятельно устанавливать требования о включении в схему размещения объектов на частной земле.

«Теперь любой киоск или павильон на частной земле, если он хочет работать легально, должен будет соответствовать определенным стандартам и быть включенным в схему размещения НТО. Это позволит навести порядок в сфере нестационарной торговли, потому что раньше частные земельные участки фактически выпадали из системы регулирования», — подчеркнул Сергей Керселян.

Собственники торговых точек, не включенных в муниципальную схему, должны подать заявление в администрацию до 1 сентября. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.

Владельцы объектов, которые были размещены на частных землях до вступления закона в силу, могут продолжать работу еще девять месяцев после 1 сентября 2026 года.