Новые правила продажи алкоголя в жилых домах обсудили в Балашихе

В Балашихе прошло выездное заседание Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы. Тема обсуждения — регулирование розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Встречу посетили депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Сергей Керселян, депутаты городского округа и представители администрации.

«С 1 сентября вступают в силу изменения в законодательство о торговле алкоголем. Вводятся ограничения для торговых точек во дворах многоквартирных домов, а также запреты на продажу алкоголя в общепите в ночное время», — отметил заместитель главы Балашихи Кирилл Тимашков.

С сентября магазины в МКД смогут получить лицензию на продажу алкоголя только при наличии входа со стороны улицы, расположенного не далее 30 метров от края дороги. В кафе и барах, находящихся в жилых домах, будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 08:00.

«По поручению Минсельхоза Подмосковья мы проводим выездные мероприятия, чтобы разъяснить новые правила. Проводим мониторинг, вносим данные и информируем о требованиях, которые начнут действовать с 1 сентября», — добавил Тимашков.

На первых этажах многоквартирных домов Балашихи работает 450 магазинов, торгующих алкоголем. Новые меры направлены на усиление контроля и повышение комфорта жителей.