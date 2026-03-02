Новые правила продажи алкоголя в Подмосковье затронут 450 объектов общепита

С 1 марта в подмосковных кафе, расположенных во дворах многоквартирных домов, будет разрешена продажа алкоголя только с 13:00 до 15:00, напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Всего новые нормы затронут от 430 до 480 заведений.

«Ранее мы уже установили ограничения для магазинов, с 1 сентября 2025 года получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. Кроме этого, с 1 сентября в общепите в МКД с 23:00 часов ночи до 08:00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в МКД, исключение сделано только для ресторанов», — напомнил он.

При нарушении закона предусмотрены штрафы в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

«Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чем они неоднократно сообщали депутатам фракции „Единая Россия“ в ходе приемов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума», — добавил Игорь Брынцалов.

Новый закон направлен на соблюдение интересов жителей, которые испытывают неудобства из-за расположенных во дворах кафе.