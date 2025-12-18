В Подмосковье ранее приняли закон о правилах продажи алкоголя, который призван повысить комфорт и безопасность жителей во дворах. О том, какие меры были приняты и какой эффект они уже дают, рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев .

В основе новых правил лежат обращения самих жителей, которые не хотели видеть в своих дворах магазины, торгующие алкоголем. Как отметил губернатор, каждая семья хочет чувствовать себя в безопасности.

«И сейчас в Подмосковье запрещено продавать алкоголь в магазинах, которые находятся во дворах. Это первое, но не последнее. Следующее, что мы сделали, — очень внимательно посмотрели удаленность от социальных объектов. И ввели норму, очень жесткую норму, которая предполагает запрет на торговлю алкоголем на расстоянии 100 метров от социально значимых объектов», — пояснил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что покупка спиртного остается доступной в крупных торговых сетях, которые есть повсеместно.

«Но вот забегаловки — это не наш выбор и не выбор наших жителей», — добавил глава региона.

Отдельно губернатор прокомментировал ситуацию с ларьками.

«Мы за торговлю. У нас 25% валово-оригинального продукта — это торговля. Мы во многом живем за счет торговли. Поэтому все то, что современное, что платит налоги, что соответствует санитарным нормам, безусловно, поддерживается жителями», — заявил Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе ликвидируют только те объекты, которые безнадежно устарели и не подходят под новые требования. Это создает условия для инвестиций в современные торговые комплексы, которые смогут предоставлять жителям качественные услуги.