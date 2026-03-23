Новые правила по борьбе с опасными растениями вступили в силу

С марта 2026 года начали действовать поправки в лесное законодательство, установленные федеральным законом № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года. Теперь владельцы земельных участков, а также лица, обладающие публичным сервитутом, обязаны проводить мероприятия по защите территорий, предотвращать распространение и уничтожать опасные инвазивные растения.

Инвазивные растения — это чужеродные виды, которые распространяются за пределами естественного ареала, угрожают экосистемам и биоразнообразию, а также наносят вред здоровью людей и экономике. В перечень опасных видов уже включены борщевик Сосновского и клен ясенелистный, известный как американский.

За бездействие предусмотрена ответственность согласно статье 8.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Гражданам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч рублей. Игнорирование требований — это не только финансовые санкции, но и риск для природы и населения.