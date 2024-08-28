Новые правила охотнадзора ввели в Подмосковье

Министерство экологии Подмосковья сообщило, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу обновленный порядок производственного охотничьего контроля. Правила утвердило Министерство природных ресурсов и экологии России.

«Установлено, что в ходе контрольных мероприятий охотинспектор вправе проверять наличие охотничьего билета, путевки, разрешения

на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия», — отметил министр экологии и природопользовапния Московской области Тихон Фирсов.

Теперь также уточнили перечень документов, которые охотники обязаны иметь при себе и которые могут быть проверены инспектором. Инспекторы также могут проверять документы, удостоверяющие личность иностранных граждан, временно находящихся в России и заключивших договоры на услуги в сфере охотничьего хозяйства.

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