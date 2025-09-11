Новые правила обращения с отходами начали действовать в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Министерство по содержанию территорий Подмосковья рассказало об изменениях правил обращения с отходами. Теперь на состояние контейнерных площадок будут отвечать не муниципалитеты, а собственники площадок.

Ответственность за содержание мусорок у МКД лежит на владельцах помещений, а в коттеджных поселках — на хозяевах домов.

В их обязанности входит оборудование площадок контейнерами, проведение ремонта, размещение необходимой информации и соблюдение санитарных и природоохранных норм.

Раздельных сбор мусора внедряется поэтапно, полноценно система начнет действовать с 2030 года. Для смешанных отходов будут использовать серые контейнеры, для однородных — синие, для пластика, резины и металлолома — оранжевые, для стекла — зеленые, а для пищевых отходов — коричневые.

Договоры с регоператорами также заключаются по новым правилам:

Заключить контракт можно онлайн, при этом за неправильную сортировку последует ответственность. Спецконтейнеры смогут установить только на отдельных площадках, либо на обычных с разрешения оператора.

