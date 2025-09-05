Новые правила компенсаций ЖКУ для льготных категорий введут в Химках

С 1 сентября в Химках вводится новый порядок предоставления компенсаций за жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Адреса МФЦ: Юбилейный проспект, дом 67, корпус Б; микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 7; микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 4; деревня Брехово, строение 83м.

Вместо автоматического учета скидки в квитанциях, денежные средства будут перечисляться на лицевые счета получателей. Это изменение касается неработающих пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, почетных граждан округа и других категорий, имеющих право на муниципальные льготы.

Для получения компенсации необходимо подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или в одном из центров МФЦ. Важно отметить: в сентябрьских квитанциях, которые поступят в начале октября, будет указана полная стоимость услуг без учета льгот. Компенсация поступит на счет гражданина отдельным переводом.

Новый механизм позволяет сделать систему поддержки более адресной и прозрачной. Заявление нужно подать всего один раз — компенсация будет назначаться автоматически до момента прекращения права на льготу.

Список документов и подробная информация доступны на официальном сайте администрации Химок. Изменения реализуются в рамках постановления №1628 от 26.08.2025 и соответствуют федеральной политике монетизации льгот, стартовавшей еще в 2005 году.