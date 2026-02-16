Новые правила домовладения обсудили с жителями Богородского округа

13 февраля в Центре культуры Калиниченко в Ногинске сотрудники управления содержания территорий и многоквартирных домов совместно с комитетом земельно-имущественных отношений и управлением архитектуры и градостроительства администрации Богородского округа провели встречу с жителями. На повестку дня была вынесена крайне актуальная тема — алгоритм перевода многоквартирных домов в дома блокированной застройки.

На встречу пришли порядка 90 человек, что свидетельствовало о насущности вопроса и заинтересованности горожан. Сотрудники профильных ведомств дали подробные разъяснения. Дом блокированной застройки — это изолированные блоки (секции) с общими стенами, каждый из которых предназначен для одной семьи, имеет автономные коммуникации и отдельный выход на участок. В муниципалитете более 300 многоквартирных домов, имеющих соответствующие признаки.

Представителями администрации были подробно освещены основные плюсы перевода: упрощение оформления земельного участка в собственность, возможность самостоятельно решать вопросы ремонта и содержания частного домовладения.

Работу в таком формате планируется продолжить. В ближайшие недели аналогичные встречи с жителями пройдут в селах Ямкино и Мамонтово, а также в поселке городского типа Обухово.