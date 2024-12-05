Новые правила благоустройства утвердили в Лобне

Прежний документ приняли в 2018 году, и он устарел. Поэтому в Лобне инициировали общественные обсуждения, чтобы жители смогли высказать свои предложения.

«Закон Московской области „О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области“ многократно менялся. Замечаний и предложений от жителей не поступило. Значит мы все установили правильно», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Правила благоустройства — нормативный документ. Он закрепляет основные нормы содержания дворов, общественных пространств и облик нестационарных объектов.

Ранее в Лобне собирали предложения по благоустройству сквера Защитников Москвы. Парк разделят на несколько тематических зон. Там установят навесы, скамейки, качели, урны, модульные туалеты и площадку для выгула собак.

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