Новые правила благоустройства утвердили в Лобне
В Лобне прошли общественные обсуждения правил благоустройства городского округа. Документ закрепляет нормы содержания дворов и общественных пространств.
Прежний документ приняли в 2018 году, и он устарел. Поэтому в Лобне инициировали общественные обсуждения, чтобы жители смогли высказать свои предложения.
«Закон Московской области „О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области“ многократно менялся. Замечаний и предложений от жителей не поступило. Значит мы все установили правильно», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.
Правила благоустройства — нормативный документ. Он закрепляет основные нормы содержания дворов, общественных пространств и облик нестационарных объектов.
Ранее в Лобне собирали предложения по благоустройству сквера Защитников Москвы. Парк разделят на несколько тематических зон. Там установят навесы, скамейки, качели, урны, модульные туалеты и площадку для выгула собак.
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