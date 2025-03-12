Новые правила аренды электросамокатов начали действовать в Реутове

Сезонный прокат средств индивидуальной мобильности открыли в муниципалитете. В этом году аренда самокатов будет осуществляться по новым правилам, выработанным на фоне опыта прошлых лет.

В 2025 году вступили в силу возрастные ограничения. Теперь аренда электросамокатов доступна только с 18 лет. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Желающим взять напрокат СИМ нужно будет пройти верификацию пользователя на портале mos.ru. Это сделано для того, чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД. Без верификации пользователю будет доступен только тестовый период на несколько поездок.

На территории всех парков Реутова скорость движения будет ограничена до 15 километров в час.

В наукограде работают три представителя кикшеринговых компаний. В общей сложности в Реутове размещено около тысячи самокатов,

Заместитель главы городского округа Евгений Бекяшов сообщил, что прорабатывается вопрос установки камер видеонаблюдения на пешеходных переходах для фиксации и пресечения нарушений.