Новые поликлиники поставили на кадастр в Ногинске и деревне Глухово

Еще две поликлиники поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Они рассчитаны суммарно на 650 посещений в смену. Учреждения откроют в Ногинске и деревне Глухово Красногорского округа.

В Ногинске достроили трехэтажную поликлинику для взрослых и детей. Ее площадь — около 13 тысяч квадратных метров. Для пациентов будут работать отделение неотложной помощи, лаборатория, дневной стационар, смотровые, терапевтические и другие кабинеты. Учреждение оснастили всем необходимым современным оборудованием. Оно откроется в первой половине этого года.

В деревне Глухово на кадастр поставили поликлинику общей площадью более тысяч квадратных метров. Во взрослое и детское отделения создали отдельные входы. На первом этаже разместили вестибюль, колясочные, регистратуру и кабинеты первичной помощи. На втором будут работать педиатры, терапевты и врачи узкой специализации.

«Управление Росреестра по Московской области принимает все необходимые меры для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов здравоохранения в оперативные сроки», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра Павел Иванов.