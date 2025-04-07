Новые поезда запустят на Ярославском направлении

На Ярославском направлении скоро запустят новые электропоезда ЭП2ДМ. Составы, которые на 99% созданы из деталей отечественного производства, создали на Демиховском машиностроительном заводе. Об их особенностях 360.ru рассказали сотрудники предприятия.

Поезда разработали с учетом пожеланий пассажиров и эксплуатирующих организаций.

«Поэтому были введены изменения в интерьер, экстерьер. И на сегодняшний день изготовлено больше 50 таких электропоездов», — пояснил генеральный директор Демиховского машиностроительного завода Владимир Чекалин.

Производственный процесс включает тщательную проверку каждой детали, многоэтапную сборку и обязательные испытания перед сдачей составов.

Электропоезда выпускают в разных модификациях — от четырех до 11 вагонов, причем самый вместительный вариант может перевозить до 3000 пассажиров. Среди новшеств — улучшенная система безопасности, функция обеззараживания воздуха, эргономичные сиденья и дополнительное пространство для удобства пассажиров.

«После проведения всех испытаний в статике вагон перебазируется на так называемый участок сдачи, на котором мы свой продукт сдаем инспектору ЦТА», — рассказал директор предприятия по производству Иван Закамсков.

В ближайшее время новые комфортабельные составы начнут курсировать между столицей и Мытищами, а также другими городами Московской области.