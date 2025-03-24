Новые подходы в работе домов культуры обсудили на семинаре в Наро-Фоминске

21 марта во Дворце культуры «Апрелевка» в Наро-Фоминском округе провели семинар для руководителей органов управления культуры и директоров ДК региона. На встрече обсудили трансформацию в работе культурных центров, запуск новых проектов и грантовую поддержку.

На встрече заместитель директора по методической работе Белгородского государственного центра народного творчества Наталья Шаульская прочитала доклад о планировании в рамках новой реальности в белгородских ДК. Она отметила сложность к адаптации работы на приграничных территориях. Об опыте поддержки семей участников СВО рассказала заместитель главы администрации Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Директор московского ГБУК «Центр культуры и искусства „Меридиан“» Александр Москалев представил профориентационный проект для молодежи «ПроФайл».

О грантовой поддержке и особенностях присуждения рассказала Ольга Мигина, руководитель структурного подразделения «Дом культуры „Темп“», эксперт грантовых конкурсов.

Также в торжественной обстановке семинара наградили руководителя театра песни «Лилиум» Дворца культуры «Апрелевка» Викторию Ягодину. Она получила премию губернатора «Лучший по профессии» в номинации «Творческий прорыв».

В конце мероприятия участники смогли задать интересующие вопросы представителям министерства.