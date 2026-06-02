Новые подходы к ресурсоснабжению подмосковных СНТ обсудили в Одинцове

В обсуждении приняли участие представители органов власти, ресурсоснабжающих организаций и СНТ.

Одной из главных тем стало электроснабжение. Первый заместитель председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Алина Дозорова рассказала о подходах, которые используют в этом году.

«Мы работаем над тем, чтобы тарифное меню для СНТ стало более прозрачным и справедливым. Инициатива по переходу от дифференциации по наличию электроотопления к дифференциации по факту подключения к газу направлена на снижение социальной напряженности и повышение удобства для граждан. Наша задача — обеспечить жителям понятные правила расчетов, сохранив при этом экономическую устойчивость отрасли», — пояснила Дозорова.

Отдельное внимание участники уделили реализации программы социальной газификации. Несмотря на положительные результаты, сохраняются вопросы, связанные с оформлением земельных участков, определением статуса территорий и технической готовностью домовладений.

Часть обращений представителей СНТ удалось решить непосредственно во время обсуждения.

Остальные предложения и вопросы направили на дальнейшую проработку, в том числе на федеральном уровне.

«Тарифная политика Комитета по ценам и тарифам Московской области строится на принципах баланса: с одной стороны, экономическая обоснованность расходов ресурсоснабжающих организаций, с другой — социальная справедливость для потребителей. Мы заинтересованы в том, чтобы инфраструктура подмосковных СНТ развивалась устойчиво и предсказуемо, а жители получали качественные коммунальные услуги по справедливым тарифам», — отметил председатель комитета Олег Толмачев.

Работу по развитию инфраструктуры СНТ и обеспечению жителей качественными коммунальными услугами продолжат.