Новые подходы к кадровой политике в сфере ЖКХ обсудили в Красногорске

В Красногорске прошла сессия «Кадровая стратегия 2025». Организаторами выступили Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Учебный центр региона.

Мероприятие собрало свыше 120 специалистов по управлению персоналом.

«Нередко причина обращений жителей по вопросам содержания многоквартирных домов, общественных пространств и территорий контейнерных площадок связана с нехваткой рабочей силы. Для системного решения этого вопроса мы совместно с муниципалитетами проводим ежедневный мониторинг ситуации и анализ потребности кадров для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций в реальном времени», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Эксперты поделились современными практиками работы с персоналом, включая инновационные методы массового и точечного подбора сотрудников, оптимизацию соотношения заработных плат и нагрузки, использование цифровых платформ для рекрутинга.

«Особый акцент мы сегодня делаем на то, что кадровик — это не просто специалист, который занимается приемом на работу сотрудников, но и их удержанием и мотивацией», — отметила заместитель директора Московского областного учебного центра Надежда Базикова.

По ее словам, организация задает направление и предоставляет инструменты для максимально эффективной работы.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Светлана Викулова обозначила ключевые направления деятельности в этом году, среди которых привлечение кадров с учетом возрастных категорий и социального статуса, партнерство с вузами и мониторинг выполнения KPI управляющими организациями.