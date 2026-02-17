Сегодня 11:48 Новые подъемники открыли к 20-летию горнолыжного комплекса в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Подмосковье

Спортсмены

Подольск

Горнолыжный курорт «Красная Горка» отметил свой 20-летний юбилей с размахом. В честь праздника здесь прошла торжественная церемония открытия новых ленточных подъемников.

Красную ленточку перерезали представители администрации, спорткомитета округа, спортсмены со всего региона и генеральный директор комплекса Искандер Сабуров. Три новых подъемника значительно повысят комфорт и безопасность гостей. «Подъемники ленточного типа удобны для обучения начинающих, обладают высокой пропускной способностью. Я уже смог оценить их работу на практике», — поделился инструктор горнолыжного комплекса «Красная горка» Иван Павлов.

В честь юбилея на склонах комплекса провели первенство Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Подольска. В соревнованиях приняли участие 140 юных спортсменов из столицы и разных уголков Подмосковья. Самому юному из них исполнилось всего пять лет.

Участники состязались в пяти возрастных категориях. Среди победителей и призеров разыграли денежные призы и медали. А в завершение мероприятия всех угостили праздничным тортом.