Новые почвообрабатывающие агрегаты продемонстрировали в Зарайске

Один из них обеспечивает весь спектр пассивной обработки. Передние диски переворачивают почву и измельчают растительные остатки, задняя секция уже культивирует землю. Агрегат шире обычного плуга, что позволяет быстрее обрабатывать поля.

«Он за один проход на 80 сантиметров делает шире, а туда-обратно это уже получается метр 60. За весь день это довольно-таки большая площадь. Плюс мы понимаем, что это экономит топливо», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.