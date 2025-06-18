Новые почвообрабатывающие агрегаты продемонстрировали в Зарайске

Современную сельскохозяйственную технику активно используют на полях в Зарайске. Накануне в округе прошел показ новых почвообрабатывающих агрегатов.
Один из них обеспечивает весь спектр пассивной обработки. Передние диски переворачивают почву и измельчают растительные остатки, задняя секция уже культивирует землю. Агрегат шире обычного плуга, что позволяет быстрее обрабатывать поля.
«Он за один проход на 80 сантиметров делает шире, а туда-обратно это уже получается метр 60. За весь день это довольно-таки большая площадь. Плюс мы понимаем, что это экономит топливо», — прокомментировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Оборудование настраивается просто, функционирует безупречно. Это уже оценили сельхозпроизводители округа. А самое главное после такой обработки почвы — качественный урожай.
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