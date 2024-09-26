Новые площадки и пешеходные дорожки появятся в лесопарке Красногорска

Первый этап благоустройства Опалиховского лесопарка подходит к завершению. На территории появится множество новых объектов, предназначенных для комфорта горожан.

Специалисты, которые занимаются реконструкцией, сохранили традиционные прогулочные маршруты, но добавили в них новые детали. В лесопарке обустраивают дорожки и тротуары, монтируют освещение и видеонаблюдение. Также будут созданы детские и спортивные площадки, а рядом появится парковка.

Глава Красногорска Дмитрий Волков отметил, что особой задачей при благоустройстве было прислушаться к пожеланиям местных жителей. Власти постарались уделить внимание заложенным десятилетия назад деталям и традициям.

Территория лесопарка свяжет между собой улицу Кирова, лыжный стадион и микрорайон «Изумрудные холмы», где проложат 13 километров пешеходной сети и установят дополнительные элементы благоустройства.

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