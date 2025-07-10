Новые площадки и парковочные места обустроят на улице Мира в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Чехове проходит комплексное благоустройство на улице Мира. Дворы по указанному адресу включены в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2025 год.

Осенью прошлого года провели встречу с жителями для согласования видов работ, что позволило учесть их пожелания. Весной 2025 года заключили муниципальный контракт. К работам приступили 29 июня.

На данный момент проводятся работы по разработке грунта, монтажу бортовых камней и устройству пешеходных дорожек.

Также создадут новые парковки, зоны отдыха, воркаута и сушки белья, отремонтируют проезды, высадят газон, обновят освещение. Для юных жителей модернизируют две игровые площадки.

Завершить все работы планируют 28 августа 2025 года. Ожидается, что благоустроенные территории станут комфортными и безопасными для жителей.