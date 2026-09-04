Новые плазменные стерилизаторы установили в больнице в Шатуре

В Шатурской клинической больнице завершили установку двух плазменных низкотемпературных стерилизаторов PHS ПС-150. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Аппараты распределили между стационарами в Шатуре и Рошале.

Техника рассчитана на бережную обработку медицинских изделий, включая инструменты из термочувствительных материалов. Переход на современные аппараты повысит надежность дезинфекции и создаст необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи.

Сразу после запуска оборудования представитель завода-изготовителя провел для персонала практический инструктаж. Медики изучили алгоритмы работы установок, правила их эксплуатации и требования безопасности при обработке инструментария.

«Внедрение современного оборудования — это важная составляющая модернизации больницы. Для нас принципиально важно не только установить новую технику, но и обеспечить качественное обучение сотрудников, чтобы оборудование использовалось максимально эффективно и безопасно», — отметил главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

Обновление технической базы укрепляет качество организации лечебного процесса и формирует современную рабочую среду для медицинского персонала.