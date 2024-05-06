Новые пешеходные зоны появятся в Истре | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:15 Новые пешеходные зоны появятся в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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В Истре поставят новые большие тротуары. Всего в этом году на территории городского округа сделают 13 тротуаров.

В селе Онуфриево, на улице Центральная начались работы по обустройству удобных пешеходных зон по областной программе «Пешком». В этом году здесь обустроят сразу три тротуара, два — на территориях общего пользования к детскому саду, один — от аптеки до школы. Общая протяженность новой тропинки составит около 280 метров.

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Тяжелая техника проведет земляные работы, расширит тротуарную зону на первом объекте, а также снимет старые дорожки. Далее сотрудники коммунальных служб установят бордюрный камень и подготовят территорию под укладку асфальтового полотна.

В деревне Талицы сделают проход от частного сектора до железнодорожной платформы станции «Миитовская». А в поселке Глебовский проложат подходы к Глебовской школе.

Также новые тротуары появятся в Дедовске, в Истре и в деревне Павловское. Работы будут завершены до конца мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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