Новые пешеходные дорожки сделают в сквере усадьбы «Лыткарино»

На территории усадьбы «Лыткарино» развернулись работы по созданию нового общественного пространства — современного сквера, призванного стать центром притяжения для жителей и гостей округа. По словам подрядчика, проект, сочетающий в себе элементы исторического наследия и благоустройства, реализуется с целью создания комфортной среды для отдыха и досуга.

В настоящее время на площадке ведутся активные строительные работы. Специалисты выполняют бетонные работы. Параллельно идет подготовка основания под будущие пешеходные дорожки и тропинки, которые свяжут различные зоны сквера. Строители также занимаются обустройством фундаментов для малых архитектурных форм и устанавливают основания для лестниц.

Одним из ключевых элементов нового сквера станет амфитеатр, предназначенный для проведения культурных мероприятий и концертов. В настоящее время на строительной площадке амфитеатра уже смонтировано свайное основание, установлены сваи под лестничные пролеты и пандус.