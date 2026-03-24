Новые пешеходные дорожки появятся в Черноголовке

В текущем сезоне Черноголовка сделает большой шаг навстречу комфортной городской среде. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, в наукограде планируется не только капитальный ремонт существующих тротуаров, но и легализация так называемых «народных троп» — популярных грунтовых маршрутов, которые годами протаптывали сами жители.

Три популярные грунтовки превратятся в полноценные асфальтированные дорожки.

«Это решение позволит не только избавить горожан от грязи в межсезонье, но и защитить газоны от вытаптывания, сохранив эстетичный вид города. Работы стартуют уже в мае, а к середине лета пешеходы смогут оценить обновленные маршруты от улицы Первая, 2Б до улицы Первая, 4А, от Институтского проспекта, 10 до улицы Первая, 4А, а также от Бульвара Золотого до улицы Центральная, 10. Помимо создания новых дорожек, серьезная реконструкция ждет еще девять участков, где сейчас уложена старая плитка», — сообщили в администрации округа.

Технология работ будет капитальной: старое покрытие демонтируют, заменят бордюрный камень и подготовят новую песчано-гравийную подушку. Модернизация проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это дает жителям уникальный инструмент контроля: любой активный гражданин может стать общественным контролером.