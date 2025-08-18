Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове

Стартовал второй этап благоустройства Комсомольского пруда в Одинцове. Семь специалистов с привлечением спецтехники ведут активные работы.

Современную прогулочную зону с широкими аллеями, новыми фонарями и удобными скамейками местные жители увидят совсем скоро.

Руководитель проекта благоустройства Станислав Захаров пояснил, что первый этап ремонта завершили еще в прошлом году: построили хоккейную площадку, возвели настилы над водой, установили качели. Новая зона отдыха быстро стала популярной среди жителей — зимой здесь проходят турниры по хоккею, а дети катаются на катке.

Второй этап ремонта включает создание пешеходной зоны — до конца сентября на левобережной части пруда появятся тропинки и благоустроенная пляжная зона, где можно будет комфортно отдыхать у воды. Дополнительные элементы включат систему вечернего освещения.