Новые парковочные места обустроят во дворах Ногинска

Проблему нехватки парковочных мест решат в Ногинске. Там строятся новые стоянки по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.

Подрядная организация приступила к ремонту двора на улице Декабристов в Ногинске. Там уже установили бордюры, отсыпали подушку из песка и щебня. Вскоре рабочие уложат новое асфальтовое покрытие.

Программа комплексного благоустройства также предусмотрено устроительство новой парковки. Это позволит решить проблему нехватки мест для автовладельцев.

«В ходе проверки были выявлены отклонения по толщине подстилающих слоев. Подрядной организации выписано предписание об устранении этих замечаний», — рассказал начальник управления благоустройства администрации Богородского городского округа Артем Зайцев.

Напомним, проект благоустройства направлен на создание современного и комфортного общественного пространства для всех жителей.