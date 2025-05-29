Новые парковочные места обустроят в Серпухове

В Серпухове продолжается комплексное обновление дворовой территории в домах № 179-181 на улице Центральной. Сейчас специалисты занимаются демонтажом старого бортового камня и укладкой нового, а также проводят фрезерование асфальтового покрытия, готовя территорию к капитальному ремонту.

Проект включает полную реконструкцию дворов: будут созданы новые тротуары, оборудованы парковочные места, а также проезды для автомобилей. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды для жителей: установят энергоэффективное освещение, высадят зеленые насаждения, поставят лавочки и урны для поддержания чистоты.

Для самых маленьких жителей двора запланировано обустройство детской игровой площадки с безопасным покрытием и игровым оборудованием. Завершить все асфальтовые работы планируется до 15 июля.