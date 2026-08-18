Новые парковки обустроили в Подольске

Площадки для стоянки машин расширены на семи адресах, также на семи других локациях появились новые пространства. Всего с начала года в округе расширено восемь парковок — общая площадь расширения составила более 3800 квадратных метров. Кроме того, обустроено восемь новых парковочных пространств площадью порядка 4000 квадратных метров.

Сейчас идет строительство еще одной парковки — на улице Юбилейной у дома 3, корпус 1. На объекте уже завершено устройство слоев основания из песка и щебня. Все подготовлено для укладки асфальта, которую выполнят в понедельник. Там задействовано три единицы техники и четверо рабочих.

Работа по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается и остается одним из важных направлений благоустройства округа.