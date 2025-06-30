Новые парковки оборудуют на Центральной улице в Черноголовке

Жители округа ждут завершения работ по благоустройству придомовых территорий на Центральной улице, которые призваны улучшить качество жизни в этом районе. О ходе и сроках реализации проекта сообщил глава округа Роман Хожаинов.

На участке между домами № 4в, 6 и 8 на Центральной улице с 6 июня ведутся работы по ремонту и модернизации дворовых территорий. Основной акцент делается на улучшении пешеходной инфраструктуры и создании дополнительных парковочных мест для автомобилей.

«Сейчас идут работы по подготовке оснований под парковки, включающие разработку грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, геотекстиля и щебня», — сообщил Роман Хожаинов.

Также он подчеркнул, что при обустройстве пешеходных дорожек особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Дорожки будут выполнены с понижением, что обеспечит удобство передвижения для родителей с детскими колясками, маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями. Подрядная организация должна завершить все работы до 26 июля.