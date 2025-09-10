Новые парковки оборудовали в Наро-Фоминске

В округе завершен проект по благоустройству дворовых территорий, охвативший 12 дворов в различных населенных пунктах, включая Васильчиново, Апрелевку, Наро-Фоминск, Верею и Новую Ольховку. Проект был направлен на создание более комфортных и привлекательных пространств.

В рамках благоустройства были проведены масштабные работы, включающие обновление асфальтового покрытия, установку парковочных карманов, что решило проблему с нехваткой парковочных мест, и организацию пешеходных зон. Практически в каждом дворе были установлены новые скамейки и урны, а также высажены кустарники и газоны. Особое внимание было уделено безопасности: во всех дворах созданы комфортные подходы к подъездам.

«Более тысячи жителей округа уже успели оценить значительные перемены, произошедшие в их дворах. Обновленные территории стали не только красивее, но и более функциональными, предоставляя возможности для комфортного отдыха и общения», — сообщил представитель подрядчика.