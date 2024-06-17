Новые парки появятся в трех территориях Одинцова в ближайшие несколько лет

Парки в Одинцовском округе — в числе важных объектов, которые постоянно расширяются. О развитии парковых территорий участникам программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» рассказал глава округа Андрей Иванов.

Ветераны специальной военной операции из Донецкой Народной Республики проходят программу профессиональной переподготовки в одинцовском кампусе Московского государственного института международных отношений с 15 мая по 30 июля. Ранее они уже побывали на крупных объектах жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. На этот раз участники посетили парк Раздолье и Малевича.

Парк Малевича открыли в декабре 2020 года. На территории обустроили пешеходные и туристические маршруты, восемь километров лыжных трасс, девять площадок для игры в волейбол и два поля для футбола, воркаут-зону, теннисные корты и прокат инвентаря.

«В Одинцовском округе 12 парков и лесопарковых зон общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. Практически все они объединены в одно муниципальное учреждение. Такая структура позволяет оптимизировать расходы на управленческий аппарат и повысить его эффективность», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

За последние несколько лет в округе создали четыре парка, и эта работа продолжается. Андрей Иванов рассказал участникам встречи, какими силами и средствами обслуживаются парковые территории, а также о том, как планируется и из чего формируется их бюджет.

На встрече глава округа поделился со слушателями планами дальнейшего развития парков. В этом году в микрорайоне Супонево в Звенигороде появится новый парк. Здесь будут различные площадки для отдыха, дорожно-тропиночная сеть, входные группы, павильоны, парковки. Еще в этом году началось освоение парковой зоны в деревне Маслово, а в 2025-м стартуют работы по созданию парка в Шульгино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.

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