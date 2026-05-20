Новые парки и веломаршрут откроют в Одинцове

В Одинцовском округе продолжается благоустройство четырех крупных парковых территорий. Обновленные пространства для спорта и отдыха планируют открыть для жителей уже в 2026 году.

Самые масштабные работы сейчас идут в лесопарке Новой Трехгорки. После реконструкции здесь появится около 10 километров дорожек для прогулок и занятий спортом. Для посетителей оборудуют пункты проката инвентаря, а также создадут 24 площадки для барбекю. В зимний сезон на территории будет работать лыжная трасса.

В округе продолжается развитие и других общественных пространств. Новый парк создают в Шульгино. Там оборудуют велолыжный маршрут протяженностью восемь километров и отдельную трассу для прогулок с собаками.

В «Лазутинке» специалисты проводят санитарную расчистку лесного массива. Кроме того, рядом с парком приведут в порядок автомобильную стоянку, которой ежедневно пользуются посетители.

На завершающем этапе находятся работы в парке деревни Маслово. После открытия пространство станет еще одной точкой для семейного отдыха и прогулок на природе.

«Мы создаем современные и удобные территории, где жители смогут проводить время круглый год. Каждый парк получает свои особенности и инфраструктуру для разных видов отдыха», — отметили в администрации округа.

Еще одним крупным проектом станет велосипедный маршрут «Связь трех парков». Его протяженность составит 21 километр. Новая трасса объединит парки «Мещерский», Малевича, «Лазутинку» и Шульгино в единую сеть для велосипедистов и любителей активного отдыха.