Новые отечественные лифты установят в домах Балашихи в 2025 году

В 2025 году в Балашихе планируется заменить 19 лифтов в восьми жилых домах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже в семи домах установлено 15 современных лифтов, что стало частью региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Старые лифтовые установки, которые эксплуатировались с 2000 года, заменяются на новые отечественного производства. Современные лифты соответствуют высоким требованиям безопасности, оборудованы антивандальными элементами и энергоэффективным LED-освещением, а также оснащены «умными» датчиками. Все работы ведутся под контролем администрации города, надзорных органов и самих жильцов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что уже разрабатывается план на 2026–2028 годы, в который включено обновление еще 247 лифтов.

В настоящий момент продолжается замена лифтов в доме № 9/28 на улице Объединения. Здесь уже смонтированы два новых лифта грузоподъемностью 630 килограммов, их запуск ожидается в ближайшие две недели. По словам начальника монтажной организации «Стартен» Вячеслава Зорькина, все работы по замене лифтового оборудования будут завершены до конца 2025 года.