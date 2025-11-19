Новые остановочные павильоны установят в трех деревнях в Серпухове

В городском округе Серпухов активно обновляется дорожная инфраструктура на сельских территориях. На сегодняшний день в муниципалитете приступили к установке новых остановочных павильонов для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Всего обустроят шесть павильонов, по два в деревнях Лисенки, Новоселки и Клейменово. Одновременно подрядчик проводит работы по обустройству подъездных путей к новым остановкам.

Все работы выполняются в рамках программы «Безопасность дорожного движения». Завершить их планируется до конца ноября.