Новые остановочные павильоны установят в трех деревнях в Серпухове
В городском округе Серпухов активно обновляется дорожная инфраструктура на сельских территориях. На сегодняшний день в муниципалитете приступили к установке новых остановочных павильонов для повышения комфорта и безопасности пассажиров.
Всего обустроят шесть павильонов, по два в деревнях Лисенки, Новоселки и Клейменово. Одновременно подрядчик проводит работы по обустройству подъездных путей к новым остановкам.
Все работы выполняются в рамках программы «Безопасность дорожного движения». Завершить их планируется до конца ноября.
«Новые павильоны защитят пассажиров от непогоды и сделают ожидание автобусов более комфортным», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.
Установка современных остановочных павильонов — это не просто обновление инфраструктуры, а важный шаг к повышению качества жизни жителей сельских населенных пунктов.