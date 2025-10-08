Новые остановочные павильоны установят в Можайском округе

Возле деревни Ваулино и коттеджного поселка «Можайские Сады» специалисты «Мосавтодора» приступили к обустройству современных остановочных павильонов. Возле Ваулино уже уложили бордюрный камень и подготовили основание. Следующим шагом станет асфальтирование и установка самих павильонов.

В поселке Уваровка напротив Семейного центра «Можайский» уже появилась новая остановка общественного транспорта. В самом скором времени завершится работа и над удобным подходом к нему — для максимального комфорта местных жителей.

В деревне Первое Мая продлили тротуар почти на 180 метров. Теперь путь жителей до остановки стал значительно удобнее.